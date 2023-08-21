Küçükçekmece Halkalı elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 21 Ağustos Küçükçekmece Halkalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

21 Ağustos günü Küçükçekmece Halkalı'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Küçükçekmece elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Küçükçekmece elektrik ne zaman gelecek? 21 Ağustos Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Küçükçekmece elektrik ne zaman gelecek? sorusu 21 Ağustos günü Küçükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Küçükçekmece elektrik ne zaman gelecek? 21 Ağustos Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Küçükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisi BEDAŞ internet sitesinde şöyle yer aldı:

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.MERİÇ, DEMİRKAPI, EVLİYA ÇELEBİ, MASLAK ÇEŞME, ÇAYIR sk bölgelerinde 21/08/2023 09:00:00 - 21/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 21/08/2023 10:00:00 - 21/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.