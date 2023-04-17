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Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Küçükçekmece elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Küçükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

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Küçükçekmeceelektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Küçükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;

Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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