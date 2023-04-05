Küçükçekmece elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

5 Nisan sabah saatlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Küçükçekmece elektrik kesintisi hakkında araştırmalarda bulundu. 5 Nisan günü olan Küçükçekmece elektrik kesintisi detayları merak ediliyor ve arama motorlarında Küçükçekmece elektrik kesintisi! Son Dakika! İstanbul Küçükçekmece elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek? araması yapılıyor.

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KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

5 Nisan günü meydana gelen elektrik kesintisi hakkında BEDAŞ tarafından şu açıklama yapıldı;