KÜÇÜKÇEKMECE DOĞALGAZ PATLAMASI SON DAKİKA|| Küçükçekmece patlama kaç ölü, yaralı var?

Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Küçükçekmece doğalgaz patlaması son dakika haberleri neler? Küçükçekmece patlama kaç ölü, yaralı var? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Patlamanın meydana geldiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken patlama sonrası Küçükçekmece doğalgaz patlaması son dakika haberleri neler? Küçükçekmece patlama kaç ölü, yaralı var? Merak ediliyor. Detaylar haberimizdedir…

KÜÇÜKÇEKMECE DOĞALGAZ PATLAMASI SON DAKİKA

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak'ta meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE PATLAMA KAÇ ÖLÜ, YARALI VAR?

Küçükçekmece'de meydana gelen patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ciddi olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.