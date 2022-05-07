Küçükçekmece'de yıkım yapan kepçe devrildi, operatör yaralandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan okul binasında çalışma yapan kepçe devrildi. Kepçenin operatörü ise hafif yaralandı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan okul binasında, çalışma yapan kepçe devrildi. Yıkılan kepçe, drone ile havadan görüntülendi. Kepçenin devrilmesiyle sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kepçe operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yıkım ekipleri, yıkılan binanın çevresine emniyet şeridi çekerek çalışmaları durdurdu. Öte yandan devrilen kepçe, ekipler tarafından kaldırıldı.