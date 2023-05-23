Küçükçekmece'de Dereye Düşen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de, sürücü eğitim alanında ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Huriye Y, aile üyelerinin de bulunduğu 34 FUV 972 plakalı otomobille, Atakent Mahallesi 4. Cadde'deki sürücü eğitim alanına geldi.

Sürüş esnasında kontrolden çıkan otomobil, bir ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düştü.

Kazada Huriye Y. ile Emre Y, Elanur A. ve Hiranur Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.