Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Küçükçekmece'de Dereye Düşen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de Dereye Düşen Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Küçükçekmece'de, sürücü eğitim alanında ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de, sürücü eğitim alanında ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Huriye Y, aile üyelerinin de bulunduğu 34 FUV 972 plakalı otomobille, Atakent Mahallesi 4. Cadde'deki sürücü eğitim alanına geldi.

Sürüş esnasında kontrolden çıkan otomobil, bir ağaca çarptıktan sonra demir korkulukları aşarak dereye düştü.

Kazada Huriye Y. ile Emre Y, Elanur A. ve Hiranur Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Otomobil

Küçükçekmece Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title