Küçükçekmece'de "Benim Koleksiyonum" sergisi açıldı

İSTANBUL Türkiye'nin önemli sanatçılarının koleksiyonundan çıkan eserlerin yer aldığı "Benim Koleksiyonum" adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Benim Koleksiyonum" adlı sergi açıldı. Türkiye'nin önemli sanatçılarının koleksiyonundan çıkan eserlerin yer aldığı sergide, çağdaş sanatçıların geçmişten birikimler yaparak, sanatlarını inşa edip, hem kendi sanatlarını hem de biriktirdiklerini, koruduklarını gelecek kuşaklara devrettikleri görülüyor.

Paris'te yaşayan Türk Ressam Onay Akbaş'ın koleksiyonundan Paris'ten sergi için getirilen Paris ekolünün efsane ismi Alberto Giacometti baskıları ve Bedri Rahmi Eyüboğlu desenleri, sanatçı Devabil Kara koleksiyonundan Türkiye'de ilk kez bu sergide görülen dada akımının önde gelen isimlerinden Marcel Duchamp baskıları, Doğan Paksoy koleksiyonundan orijinal Salvador Dali baskıları ile Süleyman Saim Tekcan koleksiyonundan sanat tarihinin en önemli isimlerinden Francisco Goya gravürleri; bu sergide yer aldı.

Sergiyle ilgili konuşan Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Bu sergide 18 ressamın hem kendi resimleri hem de onların biriktirdiği koleksiyonuna yer verdik. Küçükçekmeceliler ve İstanbullular şanslı. Çok önemli bir koleksiyon ve biz buna ev sahipliği yapıyoruz. Sergimiz 20 Nisan'a kadar açık kalacak. Bu alanda emeği geçen herkese, tüm ressamlarımıza hem kendi resimleriyle hem de koleksiyonlarıyla, biriktirdikleriyle bu sergiye katkı sunan ressamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Görsel Sanat Danışmanı ve Benim Koleksiyonum adlı serginin küratörü olan Erkan Doğanay, "Bugüne kadar biz hep sanatçıların yapmış olduğu eserler sergilerdik. Biz burada bunun biraz daha kökenine inmeye çalıştık. Sanatçılarının biriktirdikleri, onları etkileyen, arşivlerinde topladıkları, belki kendi sanatlarına katkısı olan objeleri, resimleri sergiledik. Biriktirenlerin hepsi yaşayan sanatçılar" şeklinde konuştu.

"Benim Koleksiyonum" adlı sergi 20 Nisan'a kadar 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.