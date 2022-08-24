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Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak çocukların eğlencesi oldu

Genel Haberleri

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış, çocukların eğlencesi oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde zaman zaman etkisini göstermeye başladı. Küçükçekmece'de aniden bastıran yağışta sokağa çıkan çocuklar, eğlenceli vakit geçirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sağanak yağışın ilerleyen saatlere doğru artarak devam etmesi bekleniyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Küçükçekmece İstanbul Genel Güncel Haberler

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