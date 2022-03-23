Küçükçekmece Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Kemal Çebi Küçükçekmece Belediyesi hangi partiden?

Küçükçekmece Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar

yapılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi gündemin en çok merak

edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Küçükçekmece Belediye Başkanı kimdir?

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi hangi partili?

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

1956 yılında, Trabzon'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan, 52 yıldır Küçükçekmece'de yaşayan Kemal Çebi, Küçükçekmece'nin sosyal hayatında her alanda yer almaktan mutluluk duydu; 17 yıl boyunca Cennet Barbaros Spor Kulübü başkanlığı yaptı. SHP ve CHP'de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı, farklı dönemlerde İlçe, İl ve Kurultay Delegelikleri yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na seçildi. 1974 yılında, Bakırköy Ticaret Lisesi 2. sınıfta başlayan siyasi mücadelesini bugün de ilk günün heyecanıyla, kararlılıkla sürdürüyor. Atatürk ilke ve devrimlerinin, çağdaş, sosyal, laik bir hukuk devletinin her zaman savunucusu oldu. Bireyin özgürlüğüne, cinsiyet eşitliğine, çevrenin korunması gerekliliğine inandı, bunlar için çalıştı. Sosyal demokrat bir ailenin bir ferdi olarak daima insanların mutlu yaşadığı bir dünya hayal etti ve bu uğurda 44 yıldır aralıksız mücadele vermeye devam ediyor.

Haberler.com - Gündem