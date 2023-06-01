Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Çelik, Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlık arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Kurban Bayramı için vatandaşların ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığının mevcut olduğu bilgisini veren Çelik, geçen yıl birçok olumsuzluğa rağmen 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, bu bayram da vatandaşların daha çok küçükbaş hayvana yöneleceklerini öngördüğünü söyledi. Peki, Küçükbaş hayvan tavan fiyatı ne kadar? Kurban Bayramı Küçükbaş hayvan tavan fiyatı kaç TL?

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TAVAN FİYATI NE KADAR?

Çelik, küçükbaş hayvanın büyükbaş hayvana göre daha uygun olacağını ifade ederek, şöyle devam etti: "Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelerimize göre hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebilir. Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Hayvanın yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu olmasına göre bu fiyatlarda farklılık görülebilir. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz. Ancak burada da hayvanın cüssesine göre ya da fazla kilolu olmasına göre fiyatlarda farklılık olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç itibarıyla büyükbaş kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşlarımızı bir hayli zorlayacağından küçükbaş hayvan onlar için çok daha cazip olacaktır."