Küçük yatırımcı kime denir, kimlerdir? Borsada küçük yatırımcı ne demek?

Daha çok borsada tabir edilen bir ifade olan küçük yatırımcı ne demek, kimlere denir merak ediliyor. Peki, Küçük yatırımcı kimlerdir? Küçük yatırımcı kimlere denir?

Küçük yatırımcı kimdir? Daha çok borsada tabir edilen bir ifade olan küçük yatırımcı ne demek, kimlere denir merak ediliyor. Peki, Küçük yatırımcı kimlerdir? Küçük yatırımcı kimlere denir? İşte detaylar...

KÜÇÜK YATIRIMCI NE DEMEK?

Yatırımcılar küçük yatırımcı ve büyük yatırımcı olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Borsada yatırımcıların büyük bölümünü küçük yatırımcılar oluşturmaktadır. Piyasadaki algılara göre küçük yatırımcılar bir takım farklılar göstermektedir. Yani bir yatırımcının küçük yatırımcı olarak sınıflandırılması için yatırım yaptığı tutar konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kimilerine göre 1000 TL ve altı yatırımcılar küçük yatırımcı olarak sınıflandırılırken, kimilerine göre 10000 TL ve altı küçük yatırımcı olarak nitelendirilir.