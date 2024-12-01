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Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir?

Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Küçük parçalar hâlinde doğranmış incire süt katılıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak hazırlanan tatlının adı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KÜÇÜK PARÇALAR HÂLİNDE DOĞRANMIŞ İNCİRE SÜT KATILIP MUHALLEBİ KIVAMINA GELİNCEYE KADAR KARIŞTIRILARAK HAZIRLANAN TATLININ ADI NEDİR?

A: İncirbayıltması

B: İncirağlatması

C: İnciruyutması

D: İnciravutması

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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