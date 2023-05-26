Küçük Ortak konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Ortak filmi ne zaman çıktı, nerede çekildi? Küçük Ortak oyuncu kadrosu!

TV8'de bu akşam Küçük Ortak filmi ekranlara geliyor. Film başlarken izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, Küçük Ortak konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Ortak filmi ne zaman çıktı, nerede çekildi? Küçük Ortak oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Küçük Ortak, 2017 yapımı Türk komedi ve dram filmi. Peki, Küçük Ortak filminin konusu nedir? Küçük Ortak film oyuncuları kimlerdir? Küçük Ortak başrodekiler kim? Küçük Ortak filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Küçük Ortak filmi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

KÜÇÜK ORTAK FİLM KONUSU NEDİR?

Ceren parlak bir reklam yazarıdır. Sarı Güç adındaki bir reklam ajansına transfer edilmiş, ancak şirketin büyük hissedarı Selim senenin yarısını Avrupa'da geçirdiği için kendisiyle yeni tanışmıştır. Selim'in dönüşü beraberinde şirkette büyük bir konkur hazırlığını da getirir. Dünyaya açılacak bir çocuk giyim üreticisi olan Cici markası çalışacağı yeni ajansı seçmek için konkur açacak, ancak Sarı Güç'ün konkura yeterli olup olmadığına karar vermek için öncelikle ajansı ziyaret edip karar verecektir. Selim Ceren'i tanımadığı için, konkura hazırlık aşamasında ajansın diğer yazarı Emel'e de görev verir. Böylece firma sahibi Meral Hanım geldiğinde ikisi de ön sunum yapacaktır. Meral Hanım'ın tek şartı ise kampanyasını hazırlayanların çocuk sahibi olmasıdır. Ceren bunu duyduğunda Selim'e 7 yaşında bir kızı olduğu yalanını söyler. Selim'in ise hayatta tahammül edemediği iki şey vardır: yalan söylenmesi ve çocuklar… Selim'den daha görür görmez etkilenmiş olan Ceren ise artık ikisine de sahiptir.

KÜÇÜK ORTAK FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Küçük Ortak, 2017 yapımı Türk komedi ve dram filmidir.

KÜÇÜK ORTAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?