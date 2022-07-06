Küçük Esnaf nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Küçük Esnaf ne zaman, hangi yıl çıktı? - Haberler

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Küçük Esnaf nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Küçük Esnaf ne zaman, hangi yıl çıktı?

Haberler.com - Gündem
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Küçük Esnaf nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Küçük Esnaf ne zaman, hangi yıl çıktı?

Bugün Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Küçük Esnaf filmi için izleyiciler, Küçük Esnaf nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Küçük Esnaf ne zaman, hangi yıl çıktı? araştırması yapıyor. Peki, Küçük Esnaf hangi il ve ilçede çekilmiştir? Küçük Esnaf nerede çekildi? İşte detaylar...

Küçük Esnaf, 2016 yapımı Türk komedi filmi. Küçük Esnaf nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Küçük Esnaf konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Küçük Esnaf ne zaman, hangi yıl çıktı?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul'da Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.

Küçük Esnaf, 2016 yapımı Türk komedi filmi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin başrol ve senaristleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'tır. Ufuk Bayram, İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın yazdığı hikâyeden esinlenerek senaryo hâline getirilmiştir.

Belâ, macera ve aşk üçgeninde kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan filmde İbrahim Büyükak kendi halinde bir çilingiri, Zeynep Koçak bir avukatı canlandırıyor. Gupse Özay'ın 'mahallenin havalı kızı' olarak kamera karşısına geçtiği projede Cengi Bozkurt ise bir mafya babası olarak beyazperdede boy gösterecek.

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Hasan Aslan Giray – Taksici

Kadir Polatçı – Bekir

Ahmet Arslan – Kamil

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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