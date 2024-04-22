Küçük çocuk yağmurda sokak köpeğini korudu

Küçük çocukta yağmur altında insanlık dersi

Esenyurt'ta sağan yağış altında yürek ısıtan görüntüler

Küçük çocuk yağmurda ıslanan sokak köpeğini elindeki tahta parçasıyla korudu

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün sağanak yağış sırasında yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için tahta parçası ile korudu. Dakikalarca birlikte yürüyen ikilinin o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, gün boyunca birçok ilçede etkili oldu. Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, adeta insanlık dersi verdi. Yanındaki sokak köpeğinin ıslanmaması için bir tahta parçası kullanan çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendisi ıslanmasına rağmen tahta parçasını köpeğin üzerine tutan çocuğun görüntüleri yürek ısıttı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.