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Küçük çocuğuna tır kullandıran baba yakalandı

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Küçük çocuğuna tır kullandırıp o anları sosyal medyada paylaştı

Çocuğuna tır kullandıran baba yakalanarak işlem yapıldı

İZMİR - İzmir'de, küçük yaştaki çocuğuna tır kullandıran ve o anları sosyal medyadan paylaşan babaya, idari para cezası kesilerek hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Aydın Otoyolunda E.B isimli baba, küçük yaştaki kız çocuğuna tır kullandırdı. O anları video ile kayıt altına alan baba, daha sonra görüntüleri marifetmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler biranda yayılırken, trafiği tehlikeye atan babanın paylaşımı tepki gördü.

Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tırın şoför koltuğundaki küçük yaştaki kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğunu tespit etti. Tır plakası ve E.B'ye; ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari para cezası kesildi.

Öte yandan E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Emniyet Müdürlüğü İzmir 3.Sayfa Genel Güncel Haberler

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