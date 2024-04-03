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KuCoin'in pazar payı düşüyor

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Kripto para dünyası, ABD'nin KuCoin ve kurucularına yönelik suçlamalarıyla sarsılırken, borsanın pazar payı ve günlük işlem hacmi önemli ölçüde azaldı.

ABD'nin Suçlamaları KuCoin'i Sarsıyor

Kripto para borsası KuCoin, ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kara para aklama suçlamalarının ardından pazar payında sert bir düşüş yaşadı.

Kaiko'nun son raporuna göre KuCoin'in günlük işlem hacmi suçlamalar sonrası 2 milyar dolardan 520 milyon dolara geriledi. Yaşanan bu durum, kullanıcıların platformdan tokenlarını çekmesiyle sonuçlandı ve para çekme işlemlerinde gecikmelere yol açtı.

KuCoin, para çekme yoğunluğu yaşayan kullanıcılara 8,95 milyon dolarlık bir airdrop programı sunarken platformdan çekim yapmayan kullanıcılara yönelik daha büyük bir airdrop planını duyurdu. KuCoin'in bu teşvikleri, kripto para borsasının mevcut pazar payının yüzde 6,5'ten yüzde 3'e düşmesini engelleyemedi.

Kaiko'nun analizine göre KuCoin kullanıcıları fonlarını Coinbase, Binance ve OKX gibi diğer borsalara veya kendi cüzdanlarına taşıdı. 26 Mart'taki bu olaylar sonucunda KuCoin, 600 milyon dolarlık çıkışla karşı karşıya kaldı ve bu çıkışların büyük bir kısmı ether ve USDT'den oluştu. Nansen'in blockchain analizine göre, net çıkışlar toplamda 1,21 milyar doları buldu.

ABD Adalet Bakanlığı, KuCoin ve kurucuları Chun Gan ile Ke Tang üzerine, kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettikleri ve 9 milyar doları aşkın kara para aklamaya izin verdikleri suçlamalarını yöneltti. Bakanlık ayrıca KuCoin'in ABD'li müşterilere sahip olduğunu inkâr ederek ABD'nin AML ve KYC düzenlemelerinden kaçındığını iddia etti.

Son olarak CFTC ise dijital varlık türevleri borsası işlettiği gerekçesiyle KuCoin'e karşı hukuki işlem başlattı. Komisyon, zararların telafisi, sivil para cezaları ve gelecekteki ihlallere karşı kalıcı önlemler talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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