Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par eşi kim?

Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par eşi kim?

Gündem Haberleri

Kübra Par, asıl adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun'dur. Habertürk ekranlarında Açık ve Net programında ağırladığı sanat ve siyaset dünyasından isimlerle gündeme geliyor. Aynı zamanda Haftanın Röportajı adlı da bir köşe hazırlıyor. Peki, Kübra Par kimdir? Kübra Par eşi kim?

Kübra Par biyografisi, hayatı araştırılıyor. Film yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun ile evlidir. Nisanın Gölgesi adlı şiirle Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde ödül sahibi oldu. Siyaset Bilimi mezunu olan Kübra Par nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

KÜBRA PAR KİMDİR?

Başarılı gazeteci Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun şeklindedir. Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par eşi kim?

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda her Pazar, Habertürk Gazetesi'nde Haftanın Röportajı bölümünü hazırlıyor.

Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par eşi kim?

Kübra Par kimdir? Kübra Par nereli, kaç yaşında? Kübra Par eşi kim?

Haberler.com - Gündem

Mahmut Fazıl Coşkun Mahmut Fazıl Coşkun Kübra Par Habertürk Habertürk Kübra Par Kübra Par Habertürk Siyaset Siyaset Siyaset Gündem Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (28)

Emre Par:

Allah allah soyadimi kullaniyor resmen

Cevap Yaz03Yayından Kaldır
Açık ve Net:

Ben hiç BEĞENMİYORUM...

Cevap Yaz1226Yayından Kaldır
Mustafa Uzun:

Başarılı bir sunucu kendisini tebrik ediyorum.Yalnız bir eleştirim olacak; açık oturumları yönetirken sürekli,bazende gereksiz yere soru sorarak konuşmacıların konsantrasyonunu bozduğu gibi izleyicilerede bıkkınlık verdiği bir gerçektir.

Cevap Yaz1229Yayından Kaldır
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title