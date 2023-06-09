Habertürk ekranlarında Açık ve Net programında ağırladığı sanat ve siyaset dünyasından isimlerle gündeme gelen Kübra Par hangi kanalda? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Kübra Par hangi kanalda? Kübra Par Habertürk'ten ayrıldı mı, hangi kanala gitti? Kübra Par hangi kanala geçti?

Habertürk ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan Kübra Par Habertürk'ten ayrıldı mı, hangi kanala gitti? Merak ediliyor. İzleyiciler Kübra Par'ın Habertürk ekranlarından ayrılmasının ardından Kübra Par hangi kanalda? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Kübra Par hangi kanalda? Kübra Par Habertürk'ten ayrıldı mı, hangi kanala gitti? Kübra Par hangi kanala geçti?

KÜBRA PAR HANGİ KANALDA?

Habertürk ekranlarında uzun bir süre çalışan Kübra Par, tv100 ailesine katıldı. 3N Medya'nın haber kanalı tv100'le anlaşan Par'ın hazırlayacağı programlar izleyicisi ile buluşacak.

KÜBRA PAR KİMDİR?

Başarılı gazeteci Par'ın tam adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun şeklindedir. Kübra Par, 20 Nisan 1984 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Kübra Par, 2003 yılında Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde "Nisanın Gölgesi" adlı şiiriyle jüri özel ödülünü kazanmıştır. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile evli olan Parmaksızoğlu, Habertürk'ün Web Haber Müdürlüğü'nü üstlendiği gibi Perşembe günleri Habertürk ekranlarında 'Açık ve Net' adlı televizyon programını hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda her Pazar, Habertürk Gazetesi'nde Haftanın Röportajı bölümünü hazırlıyor.