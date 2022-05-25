Kübra Kelkit kimdir? Alperen Duymaz'ın eşi Kübra Kelkit kaç yaşında, nereli? - Haberler

Kübra Kelkit kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerindeki performansıyla adını duyuran ve ardından Zemheri isimli dizide başrol oynayan Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit'le sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Yaşanan gelişme sonrası Kübra Kelkit merak konusu olurken Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz ile evlenen Kübra Kelkit kimdir konualrında aramalar yapıldı.

KÜBRA KELKİT KİMDİR?

Alperen Duymaz ile 2020 yılında evlenen Kübra Kelkit, Çankırı'da öğretmenlik yapmaktaydı. Şimdi ise İstanbul'da öğretmenlik yapıyor.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu.Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini de canlandırmaya başladı. Ardından Çarpışma adlı dizide Kerem karakteri ile sevenlerinin karşısına çıktı.

1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başladı. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı. Acı Aşk dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Seçkin Özdemir, Erkan Can, Sezgi Sena Akay ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte çok konuşulan bir iş çıkarmıştır.

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