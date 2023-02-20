Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş, depremin 13. gününde gittiği çadır kentte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta Dörtkardeş'in otomobilin önünde ayağı çıplak olan bir çocuğu meyve suyu ve kek verdiği görüldü. Bunun üzerine vatandaşlar Kübra Dörtkardeş kimdir? Kübra Dörtkardeş kaç yaşında, nereli? Kübra Dörtkardeş mesleği ne? sorularını araştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 13 gün geride kalırken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş, gittiği bir çadır kentte ayağı çıplak bir çocuğa meyve suyu ve kek verdiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Merak edilenler arasında ise Kübra Dörtkardeş kimdir? Kübra Dörtkardeş kaç yaşında, nereli? Kübra Dörtkardeş mesleği ne? soruları yer aldı.

KÜBRA DÖRTKARDEŞ KİMDİR?

Şanlıurfa'da doğan Kübra Dörtkardeş 18 yaşında AK Parti Isparta Gençlik Kolları Halkla İlişkiler Başkanlığı yapmaya başlamıştır. 2008-2012 yıllarındaAK Parti Isparta İl Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi-Halkla İlişkiler Başkanlığı yaptı. 2015-2016 AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi oldu ve 11 Mayıs 2018tarihinde gerçekleştirilen Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yeniden MKYK üyesi olarak seçilerek Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yerine getirmiştir.