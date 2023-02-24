Netflix'in yeni dizisi Kübra'nın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kübra dizisinde yer alacak ünlüler araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kübra dizisi oyuncuları kimler? Netflix Kübra oyuncu kadrosu! Kübra dizisi karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? İşte detaylar...

Netflix Kübra oyuncu kadrosu! Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Büşra Develi'nin yer aldığı Kübra dizisi heyecanla bekleniyor. Netflix'in yeni dizisi Kübra'nın oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Kübra dizisi oyuncuları kimler? Kübra dizisi karakterleri gerçekte kim, isimleri ne? Detaylar haberimizde...

KÜBRA DİZİSİ KONUSU NE?

Gökhan Şahinoğlu bir imalat atölyesinde çalışıyor. Sıkı çalışıyor. Ustasının gözbebeği. Kalan zamanını halı saha maçları ile bir küsüp bir barıştığı kız arkadaşı arasında paylaştırıyor. Mahallesinde saygılı, inançlı ve olgun bir genç olarak biliniyor. Bir gün telefonuna bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan Kübra adlı kullanıcının mesajı düşüyor: "Sen farklısın." Gökhan başta anlam veremiyor. Pek de önemsemiyor. Ama mesajların sayısı arttıkça Gökhan'ın merakı da artıyor. Zira Kübra, Gökhan ve çevresindeki herkes hakkında haddinden fazla şey biliyor.

KÜBRA DİZİSİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Netflix'in yeni dizisi Kübra, Afşin Kum'un aynı adlı kitabından uyarlanacaktır.

KÜBRA OYUNCU KADROSU!

Ödüllü ilk roman Sıcak Kafa'nın yazarı Afşin Kum'un yeni eseri Kübra, Netflix'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Taylan Biraderler'in yönettiği dizinin başrollerinde Büşra Develi ve Çağatay Ulusoy yer alacaktır.