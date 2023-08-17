Masterchef 17 Ağustos 2023 yeni bölümüne Kahramanmaraş depremi kahramanları konuk olacak. Konuk olacak isimler arasında Kübra Akdağ geliyor. İzleyiciler Kübra Akdağ kimdir, hayat hikayesi nedir merak etti. Peki, Kübra Akdağ kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Kübra Akdağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Kübra Akdağ mesleği ne? Kübra Akdağ kaç yaşında? Kübra Akdağ nerede çalışıyor, nerede yaşıyor? Masterchef izleyicilerinin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Peki, Kübra Akdağ kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Kübra Akdağ kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

KÜBRA AKDAĞ KİMDİR?

Masterchef konuklarından olan Kübra Akdağ, Kahramanmaraş depreminde telefonun ışığıyla doğum gerçekleştirmiştir. O anları Masterchef yeni bölümünde anlatmıştır. Bugünkü yeni bölümü izleyerek detaylara ulaşabilirsiniz.