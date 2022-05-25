Kubilay Karça - Seni Kırmışlar sözleri! 'Seni Kırmışlar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Kubilay Karça - Seni Kırmışlar sözleri! 'Seni Kırmışlar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Kubilay Karça - Seni Kırmışlar sözleri! 'Seni Kırmışlar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Kubilay Karça'nın yeni şarkısı Seni Kırmışlar, kısa süre içerisinde Youtube'da 1 milyon izlenmeyi geçti. Şarkı toplamda 26 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kubilay Karça - Seni Kırmışlar şarkı sözleri nedir? Kubilay Karça - Seni Kırmışlar sözleri nelerdir? İşte tüm sözleri...

Kubilay Karça - Seni Kırmışlar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kubilay Karça'ya aittir.

KUBİLAY KARÇA - SENİ KIRMIŞLAR ŞARKI SÖZLERİ

Seni kırmışlar yârim

Ağlamazdın hep gülerdin

İçmezdin bu kadar çok

Ellerin titremezdi ben bilirim

***

Ah geceler zehir

Keşkeler gelir akla

Bir yardım eli uzatın ne olur

***

İnan derdimdeyim yemin ederim

Unutmam asla

***

Kuruduğunda kalbim

Sığınırdım yağmurlarına

Sen böyle değildin

Çok severdin

Seni kırmışlar onlar

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