Kubilay Karça - Seni Kırmışlar sözleri! 'Seni Kırmışlar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Kubilay Karça - Seni Kırmışlar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kubilay Karça'ya aittir.

KUBİLAY KARÇA - SENİ KIRMIŞLAR ŞARKI SÖZLERİ

Seni kırmışlar yârim

Ağlamazdın hep gülerdin

İçmezdin bu kadar çok

Ellerin titremezdi ben bilirim

***

Ah geceler zehir

Keşkeler gelir akla

Bir yardım eli uzatın ne olur

***

İnan derdimdeyim yemin ederim

Unutmam asla

***

Kuruduğunda kalbim

Sığınırdım yağmurlarına

Sen böyle değildin

Çok severdin

Seni kırmışlar onlar

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