Kubilay Karça - Seni Kırmışlar sözleri! 'Seni Kırmışlar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Kubilay Karça - Seni Kırmışlar sözleri! 'Seni Kırmışlar' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Kubilay Karça'nın yeni şarkısı Seni Kırmışlar, kısa süre içerisinde Youtube'da 1 milyon izlenmeyi geçti. Şarkı toplamda 26 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kubilay Karça - Seni Kırmışlar şarkı sözleri nedir? Kubilay Karça - Seni Kırmışlar sözleri nelerdir? İşte tüm sözleri...
Kubilay Karça - Seni Kırmışlar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kubilay Karça'ya aittir.
KUBİLAY KARÇA - SENİ KIRMIŞLAR ŞARKI SÖZLERİ
Seni kırmışlar yârim
Ağlamazdın hep gülerdin
İçmezdin bu kadar çok
Ellerin titremezdi ben bilirim
***
Ah geceler zehir
Keşkeler gelir akla
Bir yardım eli uzatın ne olur
***
İnan derdimdeyim yemin ederim
Unutmam asla
***
Kuruduğunda kalbim
Sığınırdım yağmurlarına
Sen böyle değildin
Çok severdin
Seni kırmışlar onlar
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