Kubilay Karça kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? Kubilay Karça'nın hayatı ve biyografisi! - Haberler

Çıkardığı şarkılarla milyonlarca izlenmeye ulaşan rapçi Kubilay Karça'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kubilay Karça kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir?

KUBİLAY KARÇA KİMDİR?

Kubilay Karça (d. 1996; Eskişehir, Türkiye), Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve besteci. 2018'de çıkan Kumpas teklisi ile kariyerine başlamış ve Şehinşah, Sansar Salvo, Anıl Piyancı Allâme ve Feride Hilal Akın gibi birçok müzisyen ile ortak projelerde yer almıştır.

Kubilay Karça doğum tarihi : 1996

Kubilay Karça kaç yaşında : 26 yaşında

Kubilay Karça nereli : Eskişehir

Kubilay Karça mesleği ne : Söz yazarı, Besteci, Müzisyen

DİSKOGRAGİ

Albümleri

Cehennem Ateşi (2019)

Mücevher (2019)

Gökten Düştüm (2020)

Single'ları

Kumpas

Kıskanç (feat. Şehinşah)

Daha Yeni Başladı (feat. Berk Coşkun)

Eyvallah (feat. Abdurrahman Şimşek)

Şeytan (feat. Rona Say)

Uzak

Bana Gel (feat. Rona Say)

Başımda Belalar (feat. Tuğrul Bektaş)

Duman

S.O.S (feat. MobBeatz)

Konuma Gerek Yok

Yarınım Yok (feat. Allâme)

Anlatmaya Gücüm Yok

Bulunduğu projeler

Arabaya Bin (feat. Kodes, Anıl Piyancı, Sansar Salvo, Nomad)

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