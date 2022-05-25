Kubilay Karça kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? Kubilay Karça'nın hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kubilay Karça geliyor. Rapçi Kubilay Karça kimdir, kaç yaşında, doğrum tarihi kaç, nereli, şarkıları nelerdir? Kubilay Karça'nın biyografisi haberimizde...
Çıkardığı şarkılarla milyonlarca izlenmeye ulaşan rapçi Kubilay Karça'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kubilay Karça kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir?
KUBİLAY KARÇA KİMDİR?
Kubilay Karça (d. 1996; Eskişehir, Türkiye), Türk rap müzisyeni, söz yazarı ve besteci. 2018'de çıkan Kumpas teklisi ile kariyerine başlamış ve Şehinşah, Sansar Salvo, Anıl Piyancı Allâme ve Feride Hilal Akın gibi birçok müzisyen ile ortak projelerde yer almıştır.
Kubilay Karça doğum tarihi : 1996
Kubilay Karça kaç yaşında : 26 yaşında
Kubilay Karça nereli : Eskişehir
Kubilay Karça mesleği ne : Söz yazarı, Besteci, Müzisyen
DİSKOGRAGİ
Albümleri
- Cehennem Ateşi (2019)
- Mücevher (2019)
- Gökten Düştüm (2020)
Single'ları
- Kumpas
- Kıskanç (feat. Şehinşah)
- Daha Yeni Başladı (feat. Berk Coşkun)
- Eyvallah (feat. Abdurrahman Şimşek)
- Şeytan (feat. Rona Say)
- Uzak
- Bana Gel (feat. Rona Say)
- Başımda Belalar (feat. Tuğrul Bektaş)
- Duman
- S.O.S (feat. MobBeatz)
- Konuma Gerek Yok
- Yarınım Yok (feat. Allâme)
- Anlatmaya Gücüm Yok
Bulunduğu projeler
- Arabaya Bin (feat. Kodes, Anıl Piyancı, Sansar Salvo, Nomad)
Haberler.com - Gündem