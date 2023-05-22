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Kubilay Karça - Celladına Aşık sözleri! 'Celladına Aşık' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kubilay Karça - Celladına Aşık sözleri! 'Celladına Aşık' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Gündem Haberleri

Kubilay Karça'nın yeni şarkısı Celladına Aşık, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kubilay Karça - Celladına Aşık şarkı sözleri nelerdir? Kubilay Karça - Celladına Aşık şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm sözleri...

Kubilay Karça - Celladına Aşık şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kubilay Karça'ya aittir.

CELLADINA AŞIK ŞARKI SÖZLERİ

Afiş olmuş

Bütün semte deli yüreğim

Olan oldu

Giden gittiği yerde mutlu

Ben vuruldum ama

Yemin olsun mühim değil

Zaten bu sevdanın

Ona bir faydası yoktu

***

Celladına aşık

Bir kadın tanıdım

Sarhoş birazcık

Gözyaşından anladım

***

Acıma failine

Tetiği bir daha çeker

Kana bulanmış sevdan

Ayrılıktan da beter

Devriyeler dolanır

Gönlün arka sokaklarında

Kanı bozuk bir aşık

Seni uykundan eder

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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