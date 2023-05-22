Kubilay Karça - Celladına Aşık sözleri! 'Celladına Aşık' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Kubilay Karça'nın yeni şarkısı Celladına Aşık, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kubilay Karça - Celladına Aşık şarkı sözleri nelerdir? Kubilay Karça - Celladına Aşık şarkısının tüm sözleri nedir? İşte tüm sözleri...
Kubilay Karça - Celladına Aşık şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kubilay Karça'ya aittir.
CELLADINA AŞIK ŞARKI SÖZLERİ
Afiş olmuş
Bütün semte deli yüreğim
Olan oldu
Giden gittiği yerde mutlu
Ben vuruldum ama
Yemin olsun mühim değil
Zaten bu sevdanın
Ona bir faydası yoktu
***
Celladına aşık
Bir kadın tanıdım
Sarhoş birazcık
Gözyaşından anladım
***
Acıma failine
Tetiği bir daha çeker
Kana bulanmış sevdan
Ayrılıktan da beter
Devriyeler dolanır
Gönlün arka sokaklarında
Kanı bozuk bir aşık
Seni uykundan eder