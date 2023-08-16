Küba, Çinli turistleri ağırlamaya başladı

Küba, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez Çin'den gelen bir turist kafilesini karşıladı. Küba Turizm Bakanlığı, Çinli turist sayısını artırmayı hedefliyor.

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Küba'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler

2. SES (İspanyolca): ELİZABETH VELA JAİME, Küba Turizm Bakanlığı'nın (Mintur) Asya-Pasifik Bölgesi Turizm Danışmanı

3. Küba'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan çeşitli görüntüler

Küba, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez Pazartesi günü Çin'den gelen bir turist kafilesini karşıladı.

Çin, Şubat ayında Küba'nın da aralarında bulunduğu 20 ülkeye yurtdışı grup seyahatlerini yeniden başlatmıştı.

Küba Turizm Bakanlığı'nın (Mintur) Asya-Pasifik Bölgesi Turizm Danışmanı Elizabeth Vela Jaime, ülkesinin Çinli turist sayısını kısa vadede iki katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Küba doğa, kültür, sağlık ve deniz turizmi de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki cazibe merkezlerini tanıtma çabalarını artırdı.

SES (İspanyolca): ELİZABETH VELA JAİME, Küba Turizm Bakanlığı'nın (Mintur) Asya-Pasifik Bölgesi Turizm Danışmanı:

"Karşılama harika. Çinliler Küba'ya ilgi duyuyor ve Küba'nın bir turizm destinasyonu olarak çok iyi bir ünü var. Çinliler Küba'da sadece güneş ve sörfle ilgilenmiyor, aynı zamanda burasının bir tarih, kültür ve miras ülkesi olduğunu anlıyor, görüyor ve kendilerini Küba halkıyla çok özdeşleştiriyorlar. Bu özellikle Avrupa ya da Güneydoğu Asya dışında farklı yerler keşfetmek isteyen gençler için geçerli."

Mintur'un verilerine göre, 2010-2019 yılları arasında Küba'ya gelen Çinli turist sayısı yıllık yaklaşık yüzde 23 oranında artış kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havana'dan bildiriyor. (XHTV)