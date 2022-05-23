Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler salı günü açık mı? Kuaförler kaçta açılıyor? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler salı günü açık mı? Kuaförler kaçta açılıyor?

Haberler.com - Gündem
Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler salı günü açık mı? Kuaförler kaçta açılıyor?

Kuaförler kaçta açılıyor? Kuaförler salı günü açık mı? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler açık mı? 23 Mayıs kuaförler açık mı? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. İşte kuaförlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Kuaförler kaçta açılıyor? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler açık mı, kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok insan berber ve kuaförlerin son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. İşte kuaförler açık mı sorusunun yanıtı...

KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI?

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kadın kuaförlerinin salı günleri tatil yapacağını söyledi. Pendik Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Salih Karadağ, yaptığı konuşmada, berber ve kuaför esnafı olarak mesai mefhumu ve tatili olmayan bir meslek icra ettiklerini söylemişti.

Haberler.com - Gündem

Sokağa Çıkma Yasağı, İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz, Mayıs, Salı, Gündem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title