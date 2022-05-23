Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler salı günü açık mı? Kuaförler kaçta açılıyor? - Haberler

Kuaförler kaçta açılıyor? Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförler açık mı, kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok insan berber ve kuaförlerin son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. İşte kuaförler açık mı sorusunun yanıtı...

KUAFÖRLER HANGİ GÜN KAPALI?

Kuaförlerin ve berberlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme süreci için düzenlendi. Kadın kuaförlerinin salı günleri tatil yapacağını söyledi. Pendik Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Salih Karadağ, yaptığı konuşmada, berber ve kuaför esnafı olarak mesai mefhumu ve tatili olmayan bir meslek icra ettiklerini söylemişti.

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