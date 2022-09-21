Her iş yeri gibi kuaför ve berberlerin de izin günü belirlidir. Ülke çapında belirli bir gün kuaför ve berberlerin izin günüdür ve dükkanları kapalı olur. Vatandaşlar ise hangi gün olduğunu merak ediyor. Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförlerin izin günü ne zaman? 2022 Kuaförler hangi gün kapalı oluyor?

Kişisel bakımımız ve saçlarımız için sıklıkla severek gittiğimiz kuaför ve berberlerin haftada 1 günü tatil günüdür. 6 gün hizmet veren kuaför ve berberler haftanın 1 günü kapalı oluyor. Vatandaşlar ise kuaför ve berberlerin hangi gün kapalı olduğunu araştırıyor. Kuaförler hangi gün kapalı? Kuaförlerin izin günü ne zaman? 2022 Kuaförler hangi gün kapalı oluyor?

KUAFÖRLER HANGI GÜN KAPALI?

Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.