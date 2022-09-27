Kuaför ve berberlerin hangi gün kapalı olduğu vatandaşların her hafta arama motorlarında arattığı sorulardan bir tanesi. Kuaför ve berberlerin izin günü hakkında Ticaret Bakanlığının yeni kararları ardından Kuaförler Cuma günü kapalı mı? Kuaförler Cuma günü açık mı, kapalı mı? Kuaförler hangi gün kapalı? sorusu aratılıyor.

Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Kuaförler Pazar günü açık mı, kapalı mı? Kuaförler hangi gün kapalı?

Kuaförler Cuma günü kapalı mı? sorusu vatandaşın merak konusu haline geldi. Ticaret Bakanlığının yeni kararları ardından kuaförler Pazar günü kapanacak mı? sorusu aratılıyor. Kuaförler hangi gün kapalı? Sorularının yanıtı haberimizin devamında… Kuaförler Cuma günü kapalı mı? Kuaförler Cuma günü açık mı, kapalı mı? Kuaförler hangi gün kapalı?

KUAFÖRLER CUMA GÜNÜ KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Henüz netleşmemiş olsa da şuan alınan karar erkek berberlerinin Pazar, kadın kuaförlerinin Cuma günü kapalı olması hakkında karar alındığı yönünde ağırlık gösteriyor. 1 Ekim itibari ile gün netleşecek.

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.