KTO Karatay Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. KTO Karatay Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce KTO Karatay Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, KTO Karatay Üniversitesi taban puanları....

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

KTO Karatay Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Çocuk Gelişimi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Ebelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Enerji Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Grafik Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Grafik Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İslam İktisadı ve Finans (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (Burslu)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Odyoloji (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)

Pilotaj (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Pilotaj (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Tarih (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

KTO Karatay Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 5913 sayılı kanun ile Konya'nı ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu'daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye'nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası'ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş, ilk mezunlarını ise Haziran 2013'te vermiştir.

6 fakülte, 3 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü ile yaklaşık 8.500 öğrenciye eğitim hizmeti sunan KTO Karatay Üniversitesi, bugün 97.553 m2 kapalı, 435.076 m2 açık olmak üzere toplamda 532.629 m2 alana sahiptir. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Değerlendirme Raporuna göre, toplam alan büyüklüğü sıralamasında 77 Vakıf yükseköğretim kurumu arasında 9. sırada yer almaktadır.

Eğitim dünyasının köklü temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, tarihî sorumluluğunun gereği olarak insanlığın geleceğini şekillendirecek başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve küreselde bütün insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesidir.

KTO Karatay Üniversitesi'nin öncelikli hedefi, bölgesinde sanayi ve ticaret dünyasının sorunlarını çözmeye yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Karatay Medresesinin 800. kuruluş yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak ise KTO Karatay Üniversitesi'nin temel vizyonudur.

Araştırma faaliyetlerine son derece önem veren KTO Karatay Üniversitesi, toplumun ekonomik, kültürel, sosyal yapısını da göz önünde bulunduran nitelikli çalışmalar ortaya koymaktadır. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 raporuna göre, Ar-Ge harcaması sıralamasında 68 Vakıf yükseköğretim Kurumu arasında 5. sırada, YKS kontenjanları bursluluk oranlarına göre en fazla burs veren üniversiteler arasında 7. sırada yer almaktadır. T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) verilerinde mezun istihdam sıralamasında Türkiye'deki 153 üniversite arasında 15. üniversite olarak belirlenmiştir. KTO Karataylı öğrencilerin %89'u 12 ay içerisinde iş bulurken, %13'ü ise daha mezun olmadan işe yerleşmektedir. Yine, Türkiye geneli üniversiteler arası niteliğine uygun işlerde çalışanlar sıralamasında KTO Karatay Üniversitesi, 153 üniversite arasında 26. sırada yer almaktadır. Öte yandan Türkiye geneli üniversiteler arası en hızlı iş bulanlar sıralamasında KTO Karatay Üniversitesi, 153 üniversite arasında 25. sırada yer alarak başarısını tescillemiştir.

KTO Karatay Üniversitesi, her yıl uluslararası öğrenciler için çevrimiçi burs sınavları düzenlemektedir. 2022-2023 akademik yılı için KTO Karatay Üniversitesi, ön lisans ve lisans düzeyinde 1400'den fazla uluslararası öğrenciye kapılarını açmaktadır. Yaklaşık 65 ülkeden 600'e yakın uluslararası öğrenciye eğitim imkânı sunan KTO Karatay Üniversitesi, çok kültürlü bir kampüs ortamına sahiptir.