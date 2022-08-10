Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında KTO Karatay Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya'nın ilk vakıf üniversitesi olarak 2009 yılında açılmıştır. KTO Karatay Üniversitesi ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2013'te vermiştir.

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