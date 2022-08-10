KTO Karatay Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
KTO Karatay Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında KTO Karatay Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında KTO Karatay Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya'nın ilk vakıf üniversitesi olarak 2009 yılında açılmıştır. KTO Karatay Üniversitesi ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını Haziran 2013'te vermiştir.
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Ebelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Enerji Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İslam İktisadı ve Finans (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (Burslu)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Odyoloji (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Pilotaj (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Pilotaj (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Tarih (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Tarih (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)