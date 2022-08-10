KTO Karatay Üniversitesi Bölümleri
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Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. KTO Karatay Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, KTO Karatay Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!
KTO KaratayÜniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. KTO KaratayÜniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, KTO KaratayÜniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Çocuk Gelişimi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Ebelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Enerji Yönetimi (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Grafik Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) (Yabancı Diller Yüksekokulu)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İslam İktisadı ve Finans (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (Burslu)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Odyoloji (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)
- Pilotaj (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Pilotaj (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Ücretli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Tarih (%50 İndirimli) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Tarih (Burslu) (Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)
- Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)