Kruvaziyer turizminde Türkiye'ye ilgi artıyor

Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin önemi giderek artarken, sektör temsilcileri yeni destinasyonların oluşturulacağını ve turist ilgisinin her geçen gün artacağını belirtiyor. Bu yılın ilk 5 ayında Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 43 artarak 279'a ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin gemi seyahatine ilgisi de artıyor.

Kruvaziyer turizminde dünyada gözler Akdeniz rotasının kilit noktasında yer alan Türkiye'ye çevrilirken, sektör temsilcileri hem yerli hem de yabancı turistlerin gemi seyahatine ilgisinin giderek artacağını, yeni destinasyonların oluşturulacağını belirtti.

Türkiye, dünya kruvaziyer turizminden aldığı payı artırırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yüzde 43 artarak 279'a ulaştı, aynı dönemde yolcu sayısı da yüzde 114 artarak 299 bin 377'e yükseldi.

Sektördeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Royal Caribbean Türkiye Temsilcisi ve Sunorama Cruises Genel Müdürü Alper Taşkıranlar, bu yıl Türkiye'ye 60 milyon turistin beklendiğini söyledi.

Taşkıranlar, turizmden kişi başı yaklaşık 933 dolar gelir beklendiğine işaret ederek, "Bu sene 1300 kruvaziyer gemi ile 3 milyon yolcuya hizmet verilmesi, kruvaziyer turizme olan ilginin her geçen gün artması ile bu yıl için gemilerde yüzde 90 doluluk olması öngörülüyor. 2024'te ise kruvaziyere ilgi gösteren turist sayısının 2 katına çıkması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kruvaziyer gemiler ile Türkiye'ye gelen turistlerin ülke ekonomisine katkısının oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Taşkıranlar, gelecek yıl kruvaziyer gemilerle gelen turist sayının 2 katına çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Taşkıranlar, daha çok Amerika, Kanada ve Meksikalı turistleri Türkiye'ye getirdiklerini, Avrupa, Güney Amerika, Japonya ve Çin'den gelen yolcuların da olduğunu belirtti.

Yerli turistlerin de kruvaziyer turizmine ilgisinin arttığına dikkati çeken Taşkıranlar, "9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde de Türkiye'den gelen taleplerde artış yaşanıyor. 1000'e yakın misafirimiz İstanbul'dan hareket uçaklı paket olarak Akdeniz, Kuzey Avrupa, İngiltere, İzlanda ve Alaska destinasyonlarına seyahat gerçekleştirecek." diye konuştu.

"Yoğun ilgiden dolayı Türk yolcu hedefimizi de revize ettik"

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü ve Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz de dünya kruvaziyer turizminde gözlerin Türkiye'ye daha çok çevrildiğine işaret ederek, bu sezon Kuşadası Limanı'na toplam 104 sefer düzenleyeceklerini anlattı.

Sezonda toplam 120 bin yolcu taşıyacaklarını ifade eden Alnıtemiz, ağırlıklı Ege ve Akdeniz programları yaptıklarını söyledi.

Alnıtemiz, gemilerde Amerikalı, Avrupalı ve Avustralyalı başta olmak üzere 140 ülkeden misafirleri ağırladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu sezon yoğun ilgiden dolayı Türk yolcu hedefimizi de revize ettik. Sezon boyunca 104 gemide 20 bin Türk yolcumuzu misafir etmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili, dünyanın en önemli denizlerine kıyısı olan bir ülke. Kıtalar arası boğazlar geçişi açısından bulunduğu konum çok değerli. Ekonomimiz açısından da bakıldığında bizi en çok besleyecek sektörlerden biri aslında kruvaziyer turizmi. Dünya kruvaziyer devlerinin gözü ülkemizde. Dünyada en çok tercih edilen Akdeniz destinasyonunun göbeğindeyiz. Türkiye'nin olmadığı bir Ege, Akdeniz programı düşünülemez. Doğru karar ve politikalarla ülkemizi dünya kruvaziyer turizminin gözbebeği haline getirmemiz mümkün."

Yerli turistlerin kruvaziyer seyahatinin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden birisinin de dövizdeki dalgalanma ve otellerde artan yüksek fiyatlara karşın cruise paket fiyatlarının avantaj sağlaması olduğunu belirten Alnıtemiz, "Erken rezervasyonla cruise turunu alanlar, döviz artışına karşı da bütçesini korumuş oluyor." dedi.

"10 kişiden 6'sı tekrar kruvaziyer tatilini tercih ediyor"

MSC Cruises Türkiye Pazarlama Koordinatörü İrem Bayar da bu yıl içinde hem yurt içi hem de yurt dışında Kovid-19 salgını öncesi sayılara çoktan ulaştıklarını belirtti.

Bayar, geçen yıllara kıyasla kruvaziyer turizm farkındalığının arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatili turizm sektörünün tamamını etkilediği gibi bizim için de en önemli tarihlerden biri oldu. Mevcut durumda gemilerimizde müsait odamız kalmadı. Yaptığımız araştırmalara göre kruvaziyer seyahatini bir kez deneyimleyen 10 kişiden 6'sı tekrar kruvaziyer tatilini tercih ediyor. Her geçen gün kruvaziyer yolcu sayılarının artmasıyla bölgesel stratejilerimizi de geliştiriyoruz. Aldığımız talepler doğrultusunda 2024'te İstanbul ve Kuşadası limanlarına ek olarak Bodrum limanından da seferler gerçekleştireceğiz."