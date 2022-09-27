Krup hastalığı özellikle çocuklarda sıklıkla görülen bir hastalıktır. Krup hastalığı nedir ve Krup hastalığı neden kaynakları, ne kadar sürer merak ediliyor. Krup hastalığı hastalığı belirtileri nedir sorusu araştırılıyor. Krup hastalığı nedir? Krup hastalığı neden kaynaklanır, ne kadar sürer? Krup hastalığı belirtileri nedir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Krup hastalığı nedir? Krup hastalığı neden kaynaklanır, ne kadar sürer? Krup hastalığı belirtileri nedir?

Krup hastalığı çocuklarda sonbahar, kış ve bahar aylarında görülen bir hastalıktır. Krup hastalığı nedir ve Krup hastalığı neden kaynaklanır, ne kadar sürer soruları araştırılıyor. Krup hastalığı neden kaynaklanır, ne kadar sürer merak ediliyor. Krup hastalığı nedir? Krup hastalığı neden kaynaklanır, ne kadar sürer? Krup hastalığı belirtileri nedir? sorularına yanıt aranıyor Krup hastalığı nedir? Krup hastalığı neden kaynaklanır, ne kadar sürer? Krup hastalığı belirtileri nedir? Detaylar haberimizdedir….

KRUP HASTALIĞI NEDİR?

Krup (laringotrakeobronşit), özellikle 6 ay-3 yaş arası çocuklarda sonbahar, kış ve bahar aylarında görülen, virüs ya da bakterilerin yol açtığı alt solunum yolu hastalığıdır. Krup, erkek çocuklarda kızlara oranla daha fazla yaşanır. Özellikle hastalığın ilk günleri bulaşıcılık oranı çok yüksektir. Bu sebeple evde başka çocuklar da varsa tedbirli olmak gerekir. Gırtlak çevresini tutan, ön planda ses teli bölgesini ve ses tellerinin hemen altındaki havayolunun en dar bölgesini ilgilendirir. Krup vakalarının yüzde 75'e varan oranlardaki bölümü sonbahar aylarında yaygın olarak görülen parainfluenza virüsünden kaynaklanır. Yetişkinlerde krup nadiren görülür. Yetişkinler krup hastalığını çocuklara göre daha rahat atlatır.

KRUP HASTALIĞI NE KADAR SÜRER?

Krup, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 5 veya 6 gün arasında sürebilir. 5-6 günün ardından hastalık rahatlar ancak öksürüğün tamamen geçmesi birkaç gün daha sürebilir.

Geleneksel olarak başlangıç tedavisi olarak soğuk buhar uygulansa da son yapılan çalışmalarda etkin bir tedavi göstermemiştir. Hatta çocukta huzursuzluğu arttırıyor ve oksijen ihtiyacı ortaya çıkıyorsa, soğuk buhar tedavisi sonlandırılmalıdır. Çocuğun nefes almasını kolaylaştırmak için yatarken başı yükseltilmelidir. Ayrıca, ağlama esnasında nefes darlığı artacağından, çocuğun sakin ve sessiz bir ortamda tutulmaya çalışılması gerekir. İlaç tedavisi olarak 'kortikosteroid' verilir. Kortikosteroidler, nefes borusu girişi ve ses tellerindeki ödemi azaltarak etkili olur. Aynı zamanda nebulize yani buhar yoluyla da uygulanabilir. Belirgin nefes darlığı olan hastalarda 'epinefrin' de buhar tedavisi şeklinde uygulanır. Ateş varsa, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bol sıvı alınmalıdır.

KRUP HASTALIĞI NEDEN KAYNAKLANIR?

Ateş her zaman olmayabilir. Belirtiler genelde gece çocuk yatar pozisyondayken ağırlaşır. Krup, yüzde 5-10 hastada hastanede tedavi görmeyi gerektirir. Krup, tıbbi acil bir durumdur. Hasta olan kişinin öksürmesi ve hapşırması ile havaya çıkan damlacıklarla ya da direkt temasla bulaşır.

KRUP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

Krup belirtileri hastalığın başlarında nezleyi andıracak şekilde hafiftir ama zaman geçtikçe daha rahatsızlık verici hale gelir. Çocuk gece ani başlayan, havlar tarzda kaba bir öksürük ile uykudan uyanır. Soluk alma sırasında tipik bir ses duyulur, sesi kısık, boğuk ve kabalaşmıştır. Kruplu çocuklar ağladığında tiz ve boğuk bir ses çıkarırlar. Çocukta nefes almada güçlük ve hızlı nefes alma belirtileri vardır. Bununla birlikte huzursuzluk, ağız etrafında, dudak ve tırnaklarda morarma görülür. Lenf düğümleri şişebilir ve bu bölgelerde kızarıklık görülebilir. Ateşin varlığı şart değildir. Belirtiler genelde gece çocuk yatar pozisyondayken ağırlaşır. Belirtiler genelde gece çocuk yatar pozisyondayken ve gece saatlerinde ağırlaşır. Kruplu çocuklarda kulak enfeksiyonu ve zatürre gelişebilir. Krup vakalarının yüzde 85'i hafif ve orta seviyede seyrederken hastaların yüzde 5-10 kadarında hastanede tedavi görmeyi gerektirir. Krup tıbbi acil bir durumdur.