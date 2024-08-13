Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı?

Fenerbahçe Lille maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Lille ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı?

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI İLK 11

Fenerbahçe Lille maçı 11'i:

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lille maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Lille maçını EXXEN'denizleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN kullanıcıları bu akşamki Fenerbahçe Lille maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lille maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE LİLLE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Lille maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Lille maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.