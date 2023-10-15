Krunic, Milan'dan Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamı istiyor

Milan'ın sözleşme uzatmak istediği Rade Krunic, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde önerdiği yıllık 3-3.5 milyon euroyu istiyor. Ancak Milan'ın teklifi, bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro bandında. 2019 yılından bu yana Milan'da forma giyen Bosnalı futbolcu, 131 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

İtalyan devi Milan'ın sözleşme uzatmak istediği Rade Krunic, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde önerdiği yıllık 3-3.5 milyon euroyu istiyor. Ancak Milan'ın teklifi, bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro.

FENERBAHÇE'NİN ÖNERDİĞİ RAKAMI İSTİYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den teklif alan Krunic'in, Milan'dan, sarı-lacivertlilerin önerdiği rakamı yıllık 3-3.5 milyon euro istiyor. Milan ise bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euro uygun görüyor.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2019 yılından bu yana Milan'da forma giyen Bosnalı futbolcu, 131 maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.