(Krungthepmahanakhonamonrattanakos...) Kim Milyoner Olmak İster 17 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharayutthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonphimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit neresidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 17 HAZİRAN CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

Krungthepmahanakhonamonrattanakosinmahintharayutthayamahadilokphopnoppharatratchathaniburiromudomratchaniwetmahasathanamonphimanawatansathitsakkathattiyawitsanukamprasit neresidir?

A-) Yeni Zelanda'da bir tepe

B-) Hindistan'da bir köy

C-) Çin'in en uzun adlı mahallesi

D-) Tayland'ın başkenti

Doğru Cevap : D şıkkı

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