Krom nerede çıkarılır? Krom nerede kullanılır? Krom maden midir?

Dünyada zengin doğal taş oluşumları bulunuyor. Türkiye'de bu doğal maden ve taş oluşumuna sahiptir. Krom nerede çıkarılır, kullanım alanları neresidir merak ediliyor. Krom nerede çıkarılır? Krom nerelerde kullanılır? Krom maden midir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Krom nerede çıkarılır? Krom nerelerde kullanılır? Krom maden midir?

Türkiye jeopolitik açıdan önemli bir yere sahiptir. Madenler konusunda oldukça zengin bir altyapıya sahip olmakla birlikte, birçok maden yatağı bulunuyor. Krom nereden çıkarılır ve krom nerelerde kullanılır merak ediliyor. Krom maden midir ve krom kullanım alanları neresi soruları araştırılıyor. Krom nerede çıkarılır? Krom nerelerde kullanılır? Krom maden midir? Detaylar haberimizdedir…

KROM NEREDE ÇIKARILIR?

Ülkemizde krom yatakları 7 bölge üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Muğla, Burdur ve Denizli bölgesi: Andızlık, Anik yatakları, Ilıkdere, Kaymakam, Biticealan, Kandak

Elazığ bölgesi: guleman

Erzincan – Tokat bölgesi (kopdağı yatakları, Artova ve kızıldağ)

Adana – Mersin bölgesi (doruca, yatakardıç, dereocak, kızılyüksek, dereocak yatakları)

Eskişehir – Bursa bölgesi (Orhaneli yatağı)

Antalya ve Kahramanmaraş bölgesinde bulunmaktadır.

KROM NEREDE KULLANILIR?

Krom, metalurji'de %79, refrakter malzemede %8, kimya endüstrisinde ise kadar kullanılmaktadır. Çelik üretiminde kütük demir içine katılmak suretiyle sağlamlık, sertlik ve aşınmaya karşı dayanıklılık sağlar. Metalurji sanayiinde yaklaşık %95 oranında ferrokrom şeklinde kullanılır. Demir ile beraber olan alaşıma ferrokrom denir. Kısaca çelik de denilmektedir. Ferrokromun %90 kadarı paslanmaz ve dirençli çelik yapımı için kullanılmaktadır.

Kimyasal sektörde kullanımı ise uçak ve gemi yapımı içindir. Asit ve boya hammaddesi yapımında da kullanılmaktadır.

KROM MADEN MİDİR?

Johann Gottlob Lehmann, 1762 yılında Rusya'da, Ural Dağları'nda kromun izine rastladı ve 1797'de Louis Nicolas Vauquelin bu cehveri çözümlemeyi başarınca elemente renk konusundaki kuvvetinden dolayı bu adı verdi.

Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle, metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. En önemli kullanım alanı Nikel ile beraber paslanmaz çeliklerdedir. Oluşturdugu kromoksit tabakası çelik yüzeyini film tabakası gibi kaplar ve kimyasal korozyona karşı dayanıklılık sağlar.

Krom doğada +3 yüklüdür, indirgenme reaksiyonuyla +6 değerlik alır. Toz formdaki krom, deri tabaklamada uzun yıllardır kullanılmaktadır. Deriye uzun süre dayanma özelliği kazandırır. Ayrıca 118 elementten 24. sıradadır. Latincesi Chromium'dur ve simgesi Cr'dir.

Krom kandaki şekerin hücrelere aktarılmasına yardımcı olur. Krom yer fıstığı, yumurta sarısı, peynir, üzüm suyu, maya, istiridyede bulunur. Kemiklere de faydası vardır.

Krom sanayi ortamında iş parçalarının hareket ettiği yataklar içerisinde aşınmasını da engellemektedir. Bir piston ve piston yatağının krom kaplama işlemi yapıldıktan sonra çalışması ile ömrü ortalama 4 - 8 ay arası artmaktadır. (Tabii ki parçadan parçaya değişir) Yani kısaca krom korozyonu da engellemekte ve kayganlığı sağlamaktadır.

Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Cr+6 iyonu ve bileşiklerinin kanser yaptığı yönündeki bilgilere ulaşıldı ve IARC (International Agency for Research on Cancer) tarafından Grup 1 (İnsanlar için Kanserojen) olarak sınıflandırıldı.