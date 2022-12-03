TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde krokan bush yapıldı. İzleyiciler, krokan bush tarifini araştırmaya başladı. Peki, Krokan bush nedir, nasıl yapılır? MasterChef Krokan bush tarifi ve yapılışı! Krokan bush nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde krokan bush yapıldı. Peki, Krokan bush nedir, nasıl yapılır? MasterChef Krokan bush tarifi ve yapılışı! Krokan bush nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

KROKAN BUSH NEDİR?

Krokan sözcüğünün kökeni; Fransız mutfağına dayanır. Fransızca dilinde ''çıtır'' manasında olan ''croquant'', geleneksel olarak Fransız mutfağının en fazla sevilen atıştırmalıklardan birisi şeklinde tanımlanmaktadır. Türk mutfağında pek çok tadın süslenmesi veya tatlandırılması adına sık bir şekilde tercih edilen krokan; karamelize edilmiş şeker ile çeşitli kuruyemişlerin ve türlü kuru meyvelerin bir araya getirilmesinden elde edilen bir tatlı çeşidi ya da atıştırmalık olarak tanımlanabilir.

Kişinin arzusuna göre krokan içerisinde; yer fıstığı, Antep fıstığı, fındık, badem, susam, kuru üzüm, kuru kayısı gibi malzemeler kullanabilir. Krokan; çıtır ve gevrek formu ile gün içerisinde enerji depolanması adına çok uygun bir atıştırmalık seçeneği olabilir. Krokan içerisinde kullanılan malzemelerin, arzuya göre değişebileceğini belirtmek önemlidir.

KROKAN BUSH TARİFİ MALZEMELERİ

12 yemek kaşığı (1 1/2 çubuk) tuzsuz tereyağı

1/4 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 1/2 bardak elenmiş çok un

7 büyük yumurta

PASTA KREMASI İÇİN

6 büyük yumurta sarısı

1/2 su bardağı şeker

1/2 su bardağı elenmiş çok amaçlı un

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

2 ons bitter yarı tatlı çikolata

2 çay kaşığı hazır espresso tozu, 2 çay kaşığı sıcak su ile karıştırılmış

KARAMEL İÇİN

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı mısır şurubu

KROKAN BUSH NASIL YAPILIR?

Hamuru için tencereye su, tereyağı, tuz ve şeker ekleyin kaynatın. Kaynayan suya un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Altını kapatıp kenara alın. Ilıdığında bir yandan çırparak tek tek yumurtaları ekleyin.

Hamuru bir sıkma kabına alarak yağlı kağıt üzerinde eşit büyüklüklerde sıkın.

190 derecede 35 dakika pişirin.

Krema için un, nişasta, yumurta sarısı, şeker ve süt karıştırılarak tencereye alınır. Kıvam aldıktan sonra altı kapatılır, içerisine tereyağı eklenerek soğumaya bırakılır.

Karamel sos için, şeker ve suyu ocağa alın ve renk alana kadar pişirin.

Şu hamurlarının altına delik açarak krema sıkın. Üzerine sıcak karamel sos banarak dizin.