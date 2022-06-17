Dr. Artunç Kocabalkan'ın açıklamalarına göre; Topyekun bir düşüsün bir süre devam edeceği ön görülüyor. 2023'e kadar Kripto kışının devam edeceğini öngörüyor. İyi bir yatırım yapmanın önemli olduğunu vurguluyor. Peki, Kriptolarda paralarda kış uzun sürer mi? Bitcoin neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Bitcoin kaç dolar, kaç TL? İşte detaylar haberimizde...

BİTCOİN PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ!

Kripto piyasasında yaşanan sert düşüş yeni haftanın ilk işlemlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Son ayların en düşük seviyesini gören Bitcoin 25 bin dolara kadar gerilerken öte yandan bu durum Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olarak yorumlandı. Bitcoin ile birlikte kripto varlık piyasasının diğer önemli para birimlerinde de sert düşüşler yaşandı.

Ethereum'da son 7 günde kayıp yüzde 30'a ulaştı. Haftanın ilk işlemlerinde Ethereum 1320 dolarlara kadar geriledi. Binance Coin, Cardano ve Solana'da yüzde 17'lik kayıp izlendi.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından Fed'den önümüzdeki 3 toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artırımı beklentisi güçlendi. Bu durum ise Bitcoin ve kripto piyasasında sert düşüşlere neden oldu.

KRİPTO PARALAR DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

Yeni bir merkez bulup daha dengeli bir ekonomi bulunmadığı sürece kripto paralarda çöküş devam edecek. ABD 2023 yıl için resesyon beklerken ve faiz artırımına devam edilip para basmayı azaltacağı dönemde henüz tam olarak ödeme mantığına geçilmemiş kripto paralara yatırım çok mantıklı gözükmüyor. Yatırımcıların dolar yerine altını seçmesi de bu durumda etken.

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