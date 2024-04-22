Kripto Savunucusu John Deaton, Coinbase Davasına Müdahil Oluyor

Kripto para piyasalarının deneyimli savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase arasındaki hukuk mücadelesine katılıyor. 4.701 müşteriyi temsil etme niyetiyle amicus curiae olarak mahkemeye başvuran Deaton, bu süreçte kripto para kullanıcılarının haklarını savunmayı amaçlıyor. Bu gelişme, Deaton'ın politik ve hukuki arenadaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Coinbase Davasında Deaton'dan Kritik Hamle

Sıkı bir kripto para savunucusu olan avukat John Deaton, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Coinbase'e açılan davada, müşteriler adına mahkemede yer almak üzere "amicus curiae" yani mahkeme dostu sıfatıyla başvuruda bulundu. Avukat Deaton, Coinbase platformunu kullanan 4.701 müşteriyi temsil etmek istediğini belirttiği bir dilekçe sundu. Amicus curiae, bir davaya resmi olarak taraf olmayıp, mahkemeye bilgi ve tavsiyeler sunabilen kişiler için kullanılan bir terimdir.

John Deaton, daha önce de benzer kripto para davalarında aktif rol almış bir isim. 2021 yılında SEC'in Ripple şirketine karşı açtığı ve XRP'nin menkul kıymet olduğunu iddia eden davada da SEC'e karşı bir itiraz dilekçesi vermişti. Bu yılın başlarında ise Amerikan Senatosu için adaylığını koyan Deaton, kripto para piyasalarına yaklaşımı nedeniyle SEC Başkanı Gary Gensler'i eleştirmişti. Eğer Cumhuriyetçi Parti'den aday gösterilirse, Deaton, kripto para piyasalarının sıkı eleştirmeni olan Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren ile yarışacak.

Coinbase ise SEC'in, platformun yasadışı olarak borsa, komisyoncu ve takas kurumu gibi faaliyet gösterdiğini iddia etmesi üzerine hukuki bir mücadele içine girmişti. Şirket, davayı düşürmek için başvuruda bulunmuş, fakat New York'taki Yargıç Katherine Polk Failla, geçen ay davanın devam etmesine hükmetmişti. Bu gelişmeler, kripto para piyasasının düzenlenmesi konusundaki geniş çaplı tartışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.