Üye Girişi
Haberler

Kripto Savunucusu John Deaton, Coinbase Davasına Müdahil Oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasalarının savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase arasındaki hukuk mücadelesine amicus curiae olarak katılıyor. Deaton, 4.701 Coinbase müşterisini temsil etme niyetiyle mahkemeye başvurdu ve bu süreçte kripto para kullanıcılarının haklarını savunmayı amaçlıyor. Deaton, daha önce de benzer kripto para davalarında aktif rol almış bir isim. SEC'in Ripple şirketine karşı açtığı ve XRP'nin menkul kıymet olduğunu iddia eden davada da SEC'e karşı bir itiraz dilekçesi vermişti.

Kripto para piyasalarının deneyimli savunucusu John Deaton, SEC ile Coinbase arasındaki hukuk mücadelesine katılıyor. 4.701 müşteriyi temsil etme niyetiyle amicus curiae olarak mahkemeye başvuran Deaton, bu süreçte kripto para kullanıcılarının haklarını savunmayı amaçlıyor. Bu gelişme, Deaton'ın politik ve hukuki arenadaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Coinbase Davasında Deaton'dan Kritik Hamle

Sıkı bir kripto para savunucusu olan avukat John Deaton, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Coinbase'e açılan davada, müşteriler adına mahkemede yer almak üzere "amicus curiae" yani mahkeme dostu sıfatıyla başvuruda bulundu. Avukat Deaton, Coinbase platformunu kullanan 4.701 müşteriyi temsil etmek istediğini belirttiği bir dilekçe sundu. Amicus curiae, bir davaya resmi olarak taraf olmayıp, mahkemeye bilgi ve tavsiyeler sunabilen kişiler için kullanılan bir terimdir.

John Deaton, daha önce de benzer kripto para davalarında aktif rol almış bir isim. 2021 yılında SEC'in Ripple şirketine karşı açtığı ve XRP'nin menkul kıymet olduğunu iddia eden davada da SEC'e karşı bir itiraz dilekçesi vermişti. Bu yılın başlarında ise Amerikan Senatosu için adaylığını koyan Deaton, kripto para piyasalarına yaklaşımı nedeniyle SEC Başkanı Gary Gensler'i eleştirmişti. Eğer Cumhuriyetçi Parti'den aday gösterilirse, Deaton, kripto para piyasalarının sıkı eleştirmeni olan Demokrat Partili Senatör Elizabeth Warren ile yarışacak.

Coinbase ise SEC'in, platformun yasadışı olarak borsa, komisyoncu ve takas kurumu gibi faaliyet gösterdiğini iddia etmesi üzerine hukuki bir mücadele içine girmişti. Şirket, davayı düşürmek için başvuruda bulunmuş, fakat New York'taki Yargıç Katherine Polk Failla, geçen ay davanın devam etmesine hükmetmişti. Bu gelişmeler, kripto para piyasasının düzenlenmesi konusundaki geniş çaplı tartışmaların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Yatırım Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI izle! 22 Nisan Sivas FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ilk 11! Sivas FB maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i Kudüs Fatihi Selahaddin 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 22-23 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 22 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? 22-23 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim? Korkusuz Korkak filmi konusu, oyuncuları ve Korkusuz Korkak özeti! Korkusuz Korkak filmi ne zaman, nerede çekildi? Korkusuz Korkak filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İDRARDA GEBELİK NE ZAMAN ÇIKAR? Evde gebelik testi nasıl yapılır? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title