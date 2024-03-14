Kripto para piyasası 2023'te kazançlı bir yıl yaşadı

Kripto para piyasası, 2022'de yaşanan büyük düşüşün ardından 2023'te önemli bir toparlanma göstererek 37,6 milyar dolarlık kazanç elde etti.

ABD, Kripto Para Kazançlarında Zirvede

2022'de 127,1 milyar dolarlık bir düşüşün ardından, kripto para sektörü 2023'te önemli bir toparlanma göstererek 37,6 milyar dolarlık kazanç elde etti. Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in gün içinde açıklanan verilerine göre, bu kazanç FTX ve Terra-Luna gibi büyük çaplı çöküşlerin yaşandığı bir dönemde sağlanmış durumda.

2023'teki kazanç, 2021'deki 159,7 milyar dolarlık rekor kazançla kıyaslandığında daha düşük olsa da yatırımcılar için bir nebze olsun rahatlama sağladı. Chainalysis'in raporuna göre, yatırımcıların önceki yıllarda elde ettikleri zirve seviyeleri aşamadıkları için varlıklarını nakde çevirme konusunda daha temkinli davranmaları, kazançların daha mütevazı kalmasının nedeni olabilir.

Geçen yıl boyunca ABD'de beklenen spot Bitcoin borsa yatırım fonu onaylarıyla birlikte Bitcoin değeri yüzde 150'nin üzerinde artış gösterdi. Bitcoin'in fiyatı bu yıl da artışını sürdürerek yakın zamanda 73.604 dolarlık rekor bir zirveye ulaştı. En iyi 30 kripto para birimini kapsayan GMCI 30 Endeksi de bu yılın başından itibaren yüzde 63,5 oranında bir büyüme kaydetti.

Kripto para kazançları coğrafi dağılım açısından incelendiğinde, ABD'nin 9,36 milyar dolarlık kazanç ile zirvede yer aldığı görülüyor. İngiltere 1,39 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, Asya'daki bazı üst ve alt orta gelirli ülkeler - Vietnam, Çin, Endonezya ve Hindistan - 1 milyar doların üzerindeki kazançlarıyla dikkat çekiyor. Chainalysis, bu ülkelerin son ayı piyasasında dahi kripto para benimsemesinde önemli bir direnç gösterdiğini ve birçok yatırımcının bu varlık sınıfından önemli kazançlar elde ettiğini belirtiyor.