Kripto para birimleri finansal piyasa kısıtlamalarını aşmaya nasıl yardımcı olur?

Kripto para birimleri ile yaptırımlar nasıl aşılır?

Dijital varlıklar merkezi değildir, bu da ülkelerin düzenleyicilerinin onları doğrudan etkileyemeyeceği anlamına gelir. Örneğin, hiç kimse en büyük sermayeye sahip kripto para birimi olan bitcoin sorununu yapay olarak artıramaz. Toplam 21 milyon coin ihraç edilecek ve ülkelerin hiçbir niceliksel genişleme politikası bunu değiştiremeyecekler.

Diğer şeylerin yanı sıra, tek bir kripto para birimi kontrol merkezinin olmaması olası blokajları önler. Dijital varlıkların bu özelliği, düzenleyici baskıyı ve diğer kısıtlamaları aşmak için kullanılabilir.

Birkaç senaryoya bakalım.

Sınır ötesi transferler

Kripto para birimleri, diğer ülkelere transfer düzenlemek için kolayca kullanılabilir. Dijital varlıkları tercih etmek, işlemlerin hızını artırmaya ve işlem maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacaktır.

Büyük miktarlarda para transfer etmek için kripto para birimleri kullanmak özellikle önemlidir. Klasik bir bankada birkaç yüz dolara mal olabilecek işlemler, dijital varlıkların sahibi için çok daha ucuz olacaktır. Bu durumda, kullanıcı geleneksel finans kurumlarının kısıtlamalarından etkilenmeyecektir.

Seyahat ve yer değiştirme

Kripto para birimleri, yurtdışına para transferi için evrensel bir araçtır. Dijital varlıkların sahipleri, anonim olarak coin ile çalışabilir. Gizlilik, diğer şeylerin yanı sıra, ülkeden para transferi limitlerini ve diğer kısıtlamaları aşmaya yardımcı olur.

Bu amaçla, örneğin stabelcoin'leri kullanabilirsiniz. Bunlar, döviz kuru tek bir varlığa veya bir varlık sepetine bağlı olan madeni paralardır. En büyük sermayeli stabelcoinlerden biri Tether'dir (USDT). Döviz kuru, 1:1 oranında ABD dolarına sabitlenmiştir. Para birimi işlemlerindeki kısıtlamalarla Tether uygun bir alternatif olarak ortaya çıktı.

Kripto para seyahat ederken de kullanışlıdır. Birçok ülkede dijital varlıklar, mal ve hizmetler için ödeme yapmak için kullanılabilir. Ek olarak, gerekirse coinler kolayca yerel paraya dönüştürülebilir.

Kazanç

Kripto para birimleri para kazanmak için birçok fırsat sunar. Örneğin, coin ticaretinden veya istiflenmesinden gelir elde etmek mümkündür. Kazanmak için geniş araç yelpazesi, herkesin uygun bir seçenek seçmesini sağlar.

Kripto pazarına nasıl girilir?

Kullanıcıların dijital varlık piyasasında rahat çalışabilmeleri için kripto platformlarına ihtiyaçları vardır. İdeal olarak, platform uygun dil ayarlarına sahip olmalıdır. Projenin aşağıdaki gereksinimleri karşılaması da önemlidir:

İş için gerekli tüm araçların varlığı. Mümkün olduğu kadar çok hizmeti birleştiren süper operasyonlar tercih edilmelidir.

Kripto-maliyet ağ geçitlerinin mevcudiyeti.

Ne yazık ki, 2022 ortamında, yerel para hala finans piyasasının büyük bir bölümünü işgal ediyor. Seçilen platformun, konfor seviyenizi artırmak için kripto-fiat işlemlerine izin vermesi önemlidir.

Pasif geliri organize etmek için araçların mevcudiyeti

Dijital varlık piyasası, para kazanmak için birçok araç sunar. Finansal kriz koşullarında pasif bir gelir kaynağı düzenleme fırsatını kasıtlı olarak reddetmek en iyi çözüm değildir.

Hi, tüm gereksinimleri karşılayan birkaç platformdan biridir. Proje, geliştiricilerin bir kripto para birimi değişiminden dijital bir bankaya, bir yatırım uygulamasına ve P2P ödemeleri için bir platforma kadar maksimum hizmeti birleştirdiği Android ve iOS için bir süper uygulamadır.

Hi, geliştiriciler kripto-maliyet ağ geçitlerinin mevcudiyeti ile ilgilendiler. Projenin bir diğer önemli avantajı, pasif geliri organize etmek için araçların mevcudiyetidir. Örneğin, hi duvarları içinde projenin yerel belirteci - HI - üzerinden yılda %40'a kadar kazanmak mümkündür.

Süper uygulamanın hedef kitlesi zaten 3,3 milyon kullanıcıyı aşıyor ve platformun incelemelerine bakıldığında, hi, kripto para birimleri ile işlem yapmak ve dijital varlıklardan para kazanmak için en uygun platformlardan biri olduğu ortaya çıktı.

Sonuçlar

Kripto para birimleri, sıradan vatandaşları kısıtlayan finansal piyasa kısıtlamalarını aşmaya yardımcı olur. Dijital varlıkların etkinliğini artırmak için, yeni finansal araçla çalışacak platformları seçerken dikkatli olunmalıdır.

2022 ortamında, en umut verici kripto projelerinden biri Hi'dır. Platformun kullanıcıları, kripto endüstrisini tüm çalışanlara açık hale getiren çok çeşitli hizmetlere ve kazanç araçlarına erişebilir.

