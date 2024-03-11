Kripto para birimi kimlik avı saldırıları artmaya devam ediyor

Kripto para birimi kullanıcıları, 2024'ün başından itibaren kimlik avı saldırılarının artan tehdidiyle karşı karşıya. Scam Sniffer'ın verilerine göre, yılın ilk iki ayında 97.000'den fazla kişi bu tür saldırılardan etkilendi.

Ethereum Kullanıcıları En Büyük Darbeyi Aldı

2024'ün başından itibaren kripto para birimi kullanıcıları, kimlik avı saldırılarının artan tehdidiyle karşı karşıya. Güvenlik şirketi Scam Sniffer'ın verilerine göre, yılın ilk iki ayında 97.000'den fazla kişi bu tür saldırılardan etkilendi ve toplamda 104 milyon dolar kaybedildi. Bu kayıplar, Ocak ayında 57,7 milyon dolar ve Şubat ayında 46,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özellikle Ethereum kullanıcıları, 78 milyon dolarlık kayıpla en çok etkilenen grup oldu. Saldırganlar, genellikle "ERC20 Permit" ve "increaseAllowance" gibi fonksiyonların onaylanması için kurbanlarını kandırarak, kullanıcıların cüzdanlarına erişim sağlayabiliyor. Tek bir zararlı imza bile tüm cüzdan içeriğinin kaybına yol açabileceği için bu durum büyük bir risk oluşturuyor.

Scam Sniffer'ın araştırmaları, birçok kurbanın Twitter gibi sosyal medya platformlarında yapılan yanıltıcı yorumlar aracılığıyla kimlik avı sitelerine yönlendirildiğini de ortaya koyuyor. Görünüşte meşru hesaplar tarafından yapılan bu yorumlar, kullanıcıları varlıklarını riske atan sahte sitelere çekmeyi amaçlıyor.

2023 yılında kripto kimlik avı saldırıları nedeniyle kullanıcıların toplamda 300 milyon dolar kaybettiği tahmin ediliyor. Bu durum, kripto para birimi güvenliğinin önemini ve kullanıcıların bu tür saldırılara karşı bilinçlendirilmesi ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor.