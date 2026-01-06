Kripto borsası MEXC'e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "izinsiz faaliyet" gerekçesiyle erişim engeli getirdiği global kripto para borsası MEXC, Türkiye'deki kullanıcıların ağır mağduriyet iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Adeta yatırımcıların kabusu olan, "Çöp coin" listelemeleri, bir gecede sıfırlanan bakiyeler ve kazanan hesaplara konulan blokelerle binlerce Türk yatırımcısını mağdur eden MEXC şikayet yağmuruna tutuldu.

Şikayet sitelerine yansıyan paylaşımlarda, bazı yatırımcılar hesap bakiyelerinin bir gecede sıfırlandığını, bazıları ise hesaplarına izinsiz giriş yapıldığını öne sürdü. Kullanıcılar, destek biriminden çözüm alamadıklarını belirterek işlem kayıtlarının incelenmesini ve zararlarının karşılanmasını talep ediyor.

"BAKİYEM ANİDEN SIFIRLANDI"

MEXC ile ilgili gelen şikayetlerden bazıları şu şekilde:

24 Kasım'da bir kullanıcı, "Mexc Hesabımdaki Tüm Bakiyem Aniden Sıfırlandı Destekten Çözüm Alamıyorum" başlıklı şikayetinde şunları söyledi:

"Mexc platformunda yaklaşık iki hafta önce, Kasım 2025 ayı içerisinde hesabımda bulunan bakiyem sıfırlandı. Hesabımda 6000-7000 TL arası değerde Bitcoin, Ethereum ve birkaç farklı coin bulunuyordu, ancak hesabıma girdiğimde bakiyemin tamamen yok olduğunu gördüm.

Durumu fark eder etmez mexc destek birimine mesaj yazdım. Ancak her seferinde sadece "Nasıl yardımcı olabilirim? " şeklinde otomatik bir yanıt alıyorum, sorunu net bir şekilde anlatmama rağmen aynı soruyu tekrar tekrar soruyorlar ve somut bir çözüm veya inceleme bilgisi paylaşılmıyor.

Mexc hesabımda yer alan yaklaşık 6000-7000 TL değerindeki bakiyemin, coinlerimle birlikte eksiksiz şekilde iade edilmesini ve hesabımda yaşanan bu sıfırlanma durumunun detaylı olarak araştırılmasını talep ediyorum."

"HESABIMA İZİNSİZ GİRİLDİ, BİLGİM DIŞINDA İŞLEM YAPILDI"

Başka bir kullanıcı ise 1 Ocak tarihinde yaptığı "MEXC Hesabımda İzinsiz Giriş Ve Güvenlik Bildirimi Eksikliği İle 6.250 Dolar Kayıp" başlıklı şikayetinde şu ifadeleri kullandı:

"01.01.2026 tarihinde saat 17.00 civarında mexc hesabımı kontrol ettiğimde, saat 15.00 sıralarında hesabıma izinsiz giriş yapıldığını ve bilgim dışında işlemler gerçekleştiğini fark ettim. Hesabımda yaklaşık 6.250 dolar değerinde Aleo coinim bulunuyordu. Bu Aleo coinler satılmış ve ardından yaklaşık yarım saat boyunca xi isimli bir coin yüksekten alınıp zararına satılarak bakiyem sıfırlanmaya çalışılmış. Son kalan 168 dolarlık bakiyeyle ise pepe coin alınmış. Benim normal coin alışveriş geçmişimde xi ve pepe coin bulunmamaktadır, bu işlemler tamamen bilgim ve iznim dışında gerçekleşmiştir.

"HESABA GİRİŞLE İLGİLİ HİÇBİR UYARI GELMEDİ"

Ayrıca hesaba girişle ilgili tarafıma hiçbir uyarı gelmemiştir. Normal şartlarda her hesaba giriş yaptığımda mexc bana uyarı gönderirken, bu izinsiz girişte herhangi bir bildirim almamam ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşündürmektedir.

Olayı fark eder etmez mexc destek birimiyle hemen iletişime geçtim ve talep edilen tüm bilgileri ilettim. Zarara uğradığımı, işlemlerin bana ait olmadığını ve gerekli incelemenin yapılmasını belirterek mağduriyetimin giderilmesini talep ettim.

Mexc'den beklentim, izinsiz yapılan bu işlemlerin detaylı şekilde incelenmesi, hesabımdan bilgim dışında satılan Aleo coinlerimin hesabıma geri yatırılması ve yaklaşık 6.250 dolar tutarındaki tüm zararımın eksiksiz olarak karşılanmasıdır. Hesap güvenliği ve bildirim sistemiyle ilgili oluşan bu sorun nedeniyle yaşadığım mağduriyetin en kısa sürede giderilmesini rica ediyorum."

Haber merkezi olarak, süreci ve mağdurların hukuk mücadelesini takip etmeye devam edeceğiz.

Not: Bu haber metni, kullanıcı tarafından sağlanan belgeler, kamuya açık şikayet kayıtları ve SPK bültenleri referans alınarak; iddia niteliğinde hazırlanmıştır.