Krep tarifi! Krep hamuru yapılışı! Masterchef Krep nedir, nasıl yapılır? Krep hamuru için gerekli malzemeler nelerdir? Krep kökeni ne?

Masterchef 12 Eylül yarışmasında şefler tarafından Krep hamuru yapılması istendi. Peki Masterchef Krep nasıl yapılır? Krep tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Krep tarifi! Krep nasıl yapılır? Krep hamuru tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Krep tarifi oldu. Peki en güzel Krep tatlı tarifi nasıldır? Krep tatlısı nasıl yapılır? Krep hamuru için gerekli malzemeler nelerdir?

KREP NEDİR, KÖKENİ NE? HANGİ ÜLKENİN TATLISIDIR?

Krep, cızlama, taş ekmeği veya akıtma (Fransızca: Crêpe); un, yumurta, süt, erimiş yağ, şeker, tuz ve kabartma tozu ile hazırlanan sulu hamurun kızgın bir yüzeye dökülmesiyle yapılan yiyecek veya tatlı. Anadolu'da cızlama veya taş ekmeği , Rumeli'de akıtma denir.

KREP İÇİN KULLANILAN MALZEMELER

Tatlı ve tuzlu olarak hazırlanabilir. Un, tuz, yumurta ve süt kullanılarak yapılır. Anadolu'da ve Rumeli'de çok yaygındır. Türkiye'deki benzerleri kayganadır.

İstenirse teflon tavada yağ ilave etmeden de pişirilebilir.

Tüketim çeşitleri;

Beyaz peynir ve maydanoz karışımı serpilerek dürüm yapılarak yenilebilir.

Sucuklu, sosisli, salamlı veya hepsi karıştırılarak dürüm yapılarak yenilebilir.

Sucuklu yumurta, sosisli yumurta, salamlı yumurta, kaşarlı yumurta, beyaz peynirli yumurta veya sade yumurta ile yenilebilir.

Ceviz ve pekmez karışımı sürülerek dürüm yapılarak veya aralarına ceviz ve pekmez karışımı sürülerek en az 7 en çok 10 kat akıtma hazırlanır ve baklava dilimi şeklinde kesilerek yenilebilir.

Arasına tereyağı, reçel, pekmez, kaymak, bal, kakaolu krema vb sürülerek dürüm şeklinde yenilebilir.

KREP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 kişilik krep tarifi için malzemeler şöyle;

2 yumurta

1 sb su

1 sb süt

1 yk sıvı yağ

1 çk tuz

6 yemek kaşığı (tepeleme) un

PÜF NOKTAS I: Krep için hamur hazırlandıktan sonra daha fazla pürüzsüz olması için süzgeçten geçirilir. Ardından hamur minimum 5 dakika bekledikten sonra pişirilmeye başlanır. Krep hamuru kısık ateşte, yanmaz bir tava içinde pişirilir. İlk hamuru denemek amacıyla döktükten sonra ikinci dökülen hamur daha iyi olacaktır.

KREP NASIL YAPILIR?

Süt ile bir su bardağı su derin bir kabın içine alınır.

Ardından 2 yumurta, sıvı yağ ve tuz ilave edilir.

Biraz karıştırdıktan sonra 6 yemek kaşığı un eklenerek mikser ile karıştırmaya devam edilir. Pürüzsüz halen gelen hamur, 5 dakika dinlendirilir.

Elde edilen krep harcını, iyice yağlanan kızgın tavanın üzerine bir kepçe yardımıyla dökülür.

Tavayı hafif sallayarak harcın tavanın tüm alanına yayılması sağlanır.

Dökülen krep harçları orta ateşte, renk alana kadar iki taraflı pişirilir.

Her krep alımından sonra tava yağlanır.

Krep hamuru bitene kadar bu şekilde devam edilir.

Soğutmadan yiyiniz.

Afiyet olsun.