Rus hükümeti, Kremlin'e 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Gerçekleştirilen duyurunun ardından Kremlin sarayı nerede? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Kremlin sarayı nerede? Kremlin sarayı hangi ülkede, hangi şehirde bulunuyor?

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu duyuruldu. Rusya'dan yapılan açıklamada, " Kremlin'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi. Peki, Kremlin sarayı nerede? Kremlin sarayı hangi ülkede, hangi şehirde bulunuyor?

KREMLİN SARAYI NEREDE?

Rusya'da yer almakta olan Büyük Kremlin Sarayı, Moskva'da bulunmaktadır.

Ayrıca Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi. Moskova Belediyesi, şehir üstünde insansız hava araçlarının uçurulmasını yasakladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.