Kremlin kimdir? Rusya'da uçağın düşmesi sonucu liderleri Prigojin'in öldüğünü duyuran Wagner grubu, Kremlin'i tehdit etti

Rus paralı askeri grubu Wagner, 62 yaşındaki Yevgeniy Prigojin'in özel uçağının Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti ve intikam çağrısı yaptı. Prigojin'in sağ kolu Dmitry Utkin'in de uçakta öldüğü bildirildi. Wagner grubu, Prigojin'in ölümünün doğrulanması durumunda Kremlin'i ele geçireceklerini ifade etti. Peki, Kremlin kimdir?

Rus paralı askeri grubu Wagner ile ilişkilendirilen Telegram kanalı 'Gri Bölge', 62 yaşındaki Yevgeniy Prigojin'e ait olan özel uçağın, Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia ederek intikam çağrısı yaptı. Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alınmasının ardından meydana gelen uçak kazasında, Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Wagner grubunun Kremlin'i tehdit etmesinin ardından Kremlin kimdir, sorusunun yanıtı merak edildi.

UÇAK KAZASINDAN ÖNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Şüpheli uçak kazası, Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alınmasından saatler sonra meydana geldi. Öte yandan General Surovikin, Wagner lideri Prigojin ile olan iyi ilişkileri ile biliniyordu.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında, Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özel uçak düştü. Uçaktaki 3'ü mürettebat olmak üzere 10 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Rusya Sivil Havacılık Dairesi de Prigojin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Prigojin'in öldüğü haberi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aynı dakikalarda Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü töreninde ortaya çıktı. Kürsüye oldukça neşeli bir halde gelen Putin'in tavırları dikkatlerden kaçmazken, Rus lider askerlerine seslenerek "Hizmetleriniz için teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

WAGNER KİMDİR?

Rus paralı ordusu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'den gelen haber dünya gündemine oturdu. Prigojin'in de içinde olduğu Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel uçak başkentin kuzeyindeki Tver'de Kujenkino yakınlarında düştü. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta 2 ay önce Putin'e karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.

WAGNER, KREMLİN'İ TEHDİT ETTİ

Wagner'den yapılan açıklamada, intikam mesajı verilerek, "Kremlin ele geçirilecek! Prigojin'in ölümü doğrulanırsa harekete geçeriz" ifadeleri kullanıldı.

SAĞ KOLU DA ÖLDÜ

Öte yandan Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında ise Prigojin'in sağ kolu Dmitry Utkin'in de uçakta öldüğü bildirildi.

PUTİN'İN TÖRENDEKİ NEŞELİ HALİ SONRASI WAGNER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Prigojin'in öldüğü haberi dünya gündemine otururken, Rusya lideri Vladimir Putin ise aynı saatlerde Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı. Törende konuşma yapmak üzere sahneye çıkan Putin'in neşeli hali dikkat çekti.

KREMLİN KİMDİR?

Kremlin, Rusya'yı temsil eder. Moskova'daki Kremlin Sarayı, devrim öncesinde Rus çarlarının ikâmetgâhıydı. Moskova Irmağı'ndan 40 m yüksekte bulunan Borovitskiy Burnu üzerinde 28 hektarlık bir alana yayılan, çevresi 20 m yüksekliğinde 2 km'lik bir yalan yapıların en eskisi Spas na Boru (Ormandaki Kurtarıcı Aziz) Kilisesi'dir.