Kremalı Mantar Çorbası tarifi ve yapılışı! Masterchef Kremalı Mantar Çorbası nedir, nasıl yapılır? Kremalı Mantar Çorbası için gerekli malzemeler!

Masterchef 6 Ekim yarışmasında şefler tarafından Kremalı Mantar Çorbası yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Kremalı Mantar Çorbası nasıl yapılır? Kremalı Mantar Çorbası yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Kremalı Mantar Çorbası tarifi! Kremalı Mantar Çorbası nasıl yapılır? Kremalı Mantar Çorbası yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kremalı Mantar Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Kremalı Mantar Çorbası yemek tarifi nasıldır? Kremalı Mantar Çorbası yemeği nasıl yapılır? Kremalı Mantar Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

KREMALI MANTAR ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 gram mantar

1-2 yemek kaşığı un

1 adet orta boy kuru soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

200 ml sıvı krema

Tuz

Karabiber

1 tutam taze maydanoz

3.5 su bardağı oda sıcaklığında su

KREMALI MANTAR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mantarları güzelce yıkayarak başlayalım ve saplarını çıkarıp küp küp doğrayalım.

Sıvı yağ ve tereyağı tencereye koyup ince ince doğradığımız soğanı içerisine ekleyelim.

Pembeleşince, doğradığımız mantarları da ilave edelim ve suyunu salıp çekene kadar kavuralım.

Unu ekleyip 1 dakika daha kavuralım.

200 ml sıvı kremayı da ekleyelim ve orta hararetli ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirelim.

Altını kısıp 10 dakika kadar kaynatalım.

Ateşten almadan önce tuz ve karabiberi de ekleyelim.

İnce ince kıydığımız maydanozları da içerisine ekleyip bir taşım daha kaynatalım.

Afiyet olsun.